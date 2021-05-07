На ул. Артиллерийской в Калининграде горел фитнес-клуб

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В Калининграде в четверг вечером произошел пожар в фитнес-клубе на улице Артиллерийской. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМЧС.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 20.51. В здании на втором этаже выгорели сауна и душевая кабинка, также был закопчен и оплавился потолок на площади 50 «квадратов».

Пострадавших нет. На место происшествия выезжали пожарные расчеты трех пожарно-спасательных частей в составе 16 человек и 4 единицы техники.