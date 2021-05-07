КЖД назначает дополнительные поезда в Зеленоградск и Светлогорск

. Фото: Александр Подгорчук

С 8 по 12 мая КЖД назначает дополнительные поезда на приморские направления. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

На Зеленоградском направлении 8 и 9 мая назначен дополнительный утренний поезд, который отправится с Южного вокзала в 9:00, в обратном направлении - в 10:13.

11 и 12 мая дополнительные поезда в Зеленоградск с Южного вокзала отправятся в 9:00, 10:02, 13:05, 14:04, 16:30, 19:24. С Северного вокзала дополнительно к уже курсирующим в эти дни также назначены доппоезда, которые будут отправляться в 9:21, 10:42 и 11:49. В обратном направлении из Зеленоградска доппоезда отправятся в 10:13, 11:18, 13:42, 14:14, 15:16, 20:15 и 21:00.

На Светлогорском направлении 11 и 12 мая дополнительные поезда с Южного вокзала в Светлогорск отправятся в 10:20, 12:19, 14:17; с Северного вокзала до Пионерского Курорта - в 9:37. В обратном направлении, из Светлогорска в Калининград, 11 и 12 мая дополнительно назначенные поезда «выходного дня» отправятся в 11:30, 13:26 и 15:58.

Из Пионерского Курорта до Южного вокзала в эти дни также назначен дополнительный поезд, который будет отправляться в 10:24.

Из Зеленоградска в Светлогорск 11 и 12 мая доппоезда отправятся в 10:47, 16:55 (до станции Светлогорск-1), 18:40, в обратном направлении - в 11:40, 17:56 (со станции Светлогорск-1) и 20:00.