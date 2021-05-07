Калининградка оплатила 600-тысячный долг по налогам после ареста «Мерседеса»

. Фото: Служба судебных приставов

Судебные приставы заставили жительницу Калининграда погасить задолженность по налогам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Горожанка задолжала государству 596 тысяч рублей и не реагировала на направляемые ей требования. Кроме этого, она скрывала имеющееся у нее имущество, на которое можно было бы обратить взыскание.

Приставы при помощи камер «Безопасного города» установили маршрут ее передвижения и выехали к месту ее нахождения. При помощи инспекторов ГИБДД они остановили «Мерседес», на котором она передвигалась, и арестовали транспортное средство.

На следующий день гражданка перечислила всю сумму задолженности на депозитный счет отделения и получила назад свой автомобиль.