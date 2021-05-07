В Советске 8 мая пройдет профилактическая акция «Здоровые поколения»

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В субботу, 8 мая, в Советске на площади Ленина пройдет праздник «Здоровые поколения». В ходе акции горожане смогут бесплатно получить консультации врачей – гериатра, гигиениста, диетолога, педиатра, врача по медицинской профилактике. Также будет проводиться скрининг уровня глюкозы в крови, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Помимо этого, будут работать передвижные медицинские комплексы, в которых взрослые смогут пройти флюорографию, детки – сделать УЗИ щитовидной железы и получить консультацию врача-эндокринолога.

Акция начнется в 10.30 зарядкой от Анастасии Горобец - призера Чемпионата мира по киокушин – 2013 в Токио, чемпионкой России 2007-2014 годов. Также пройдет мастер-класс сотрудников Городской станции скорой медицинской помощи по оказанию первой помощи на учебно-тренажерном комплексе. Консультации врачей и работа передвижных комплексов – с 10.45 до 14.30.