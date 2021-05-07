Опубликована программа «Музейной ночи-2021» в Калининграде

. Фото: Александр Подгорчук

«Музейная ночь- 2021» в Калининградской области пройдет 14 и 14 мая, к акции присоединились двадцать областных учреждений культуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Программы музеев объединены тематикой «Ступени времени» в честь 75-летия региона.

Некоторые площадки можно посетить по единому билету: Кафедральный собор, Музей Мирового океана, Музей янтаря, Музей изобразительных искусств, Историко-художественном музей, Фридландские ворота. Его можно приобрести на сайте. Приобретённый электронный билет необходимо обменять на распечатанный в Туристском информационном центре в Калининграде на пл. Победы, 1.

Также в этом году всех гостей акции ждут спецпроекты: обзорная экскурсия по вечернему Калининграду на ретро-трамвае «Дюваг», индивидуальный велоквест «Межмузейная гонка-4», выставка ретро-авто, акция #ЯЭКСКУРСОВОДМУЗНОЧИ, Квест «Ступени времени».

Программа «Музейной ночи-2021»:

– пятница, 14 мая, – работа калининградских музеев в рамках единого билета, а также дополнительных площадок, выразивших желание присоединиться к акции: интерактивного ретро-музея «Bit’ИPixel» и арт-пространства «Замок DSGNclub»;

– суббота, 15 мая, – работа Калининградского зоопарка, Новой Калининградской синагоги и музеев области. Среди них: Дом-музей Германа Брахерта и Морской выставочный центр Музея Мирового океана (Светлогорск); краеведческий музей и Музейная группа центра ПАРАDOX (Зеленоградск); Историко-археологический музей «Рантава» (Пионерский); Музей Балтийского флота (Балтийск), Городской музей (Мамоново); Краеведческий музей (Правдинск); Историко-краеведческий музей им. А.М. Иванова (Гусев); Музей истории города Советск; музей «Вальдавский замок» (Низовье).