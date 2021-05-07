Коронавирус за сутки выявили в девяти городах Калининградской области

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 42 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 9-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 26 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Пионерский городской округ – 1
Гвардейский городской округ – 1
Полесский городской округ - 1
Гурьевский городской округ – 5
Правдинский городской округ - 2
Гусевский городской округ –2
Светловский городской округ - 1
Зеленоградский городской округ – 2