Коронавирус за сутки выявили в девяти городах Калининградской области

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За сутки в Калининградской области было выявлено 42 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 9-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 26 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Пионерский городской округ – 1

Гвардейский городской округ – 1

Полесский городской округ - 1

Гурьевский городской округ – 5

Правдинский городской округ - 2

Гусевский городской округ –2

Светловский городской округ - 1

Зеленоградский городской округ – 2