Вернувшихся из-за границы калининградцев оштрафовали на 1,8 млн за отсутствие тестов на COVID-19

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После возвращения из-за рубежа 372 жителя Калининградской области не предоставили в установленный срок результаты ПЦР-теста на коронавирус. На них были возбуждены административные дела по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Все нарушители были оштрафованы на общую сумму 1 млн 860 тысяч рублей.

Напомним, с 1 мая после возвращения из-за границы необходимо в течение трех дней и пяти дней дважды пройти исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить результаты на сайте «Госуслуги». При этом, интервал между первым и повторным лабораторным исследованием должен составлять не менее суток.