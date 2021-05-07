Алиханов назвал неудовлетворительной ситуацию с клещами в Калининградской области

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В Калининградской области сложилась неудовлетворительная ситуация с обработкой территории от клещей. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве заявил губернатор Антон Алиханов.

«В социальных сетях поступает очень много жалоб на огромное количество клещей. Прошу глав муниципалитетов усилить работу по акарицидной обработке», – сказал он.

На совещании было озвучено, что суммарно по состоянию на конец апреля общая площадь обработок составила более 1,8 тысяч гектаров, однако в ряде муниципалитетов не завершена обработка мест массового пребывания и отдыха. Среди них – Гвардейский, Славский, Краснознаменский, Полесский и Мамоновский городские округа.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура отметила, что первые пострадавшие от укусов клещей были зарегистрированы еще в феврале. При этом, каждый второй обратившийся за медицинской помощью – это ребенок до 14 лет. Всего за медицинской помощью с начала года обратились 239 человек, в том числе 98 детей.