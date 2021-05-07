В Калининграде покажут шлем военной летчицы Валентины Толстиковой

Летный шлемофон 40-х гг Фото: Калининградский областной историко-художественный музей

В Калининградском историко-художественном музее в рамках проекта «Выставка одного предмета» в период с 7 мая по 7 июня покажут личные вещи военной летчицы Валентины Ивановны Толстиковой (1920 – 1996).

Как рассказали «Комсомолке» в музее, в составе коллекции: летный шлемофон 40-х гг., летная книжка пилота 14-ой отдельной авиаэскадрильи (1941-1944 гг.), фотография летчиков 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка – участников Восточно-Прусской операции.

Валентина Толстикова (слева) с боевыми подругами. Фото: Калининградский областной историко-художественный музей

Валентина Толстикова на фронтах Великой Отечественной войны с 1941 года. Сержант, летчик связи 19-го гвардейского истребительного авиационного полка 258-й смешанной авиационной дивизии Карельского фронта. Выполнила более 150 вылетов на доставку документов, перевозку пассажиров, поиск сбитых советских пилотов.

Участвовала в боях за освобождение Кубани, Крыма, Белоруссии и Польши, в боевых действиях на территории Восточной Пруссии и Германии.

Долгие годы работала учителем физкультуры в средней школе поселка Луговое Калининградской области.