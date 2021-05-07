В Калининграде волонтеры раздадут более 2 тысяч георгиевских ленточек

. Фото: мэрия Калининграда

7 и 8 марта на улицы Калининграда выйдут волонтеры молодежного центра, чтобы рассказать калининградцам и гостям о символе памяти - георгиевской ленточке.

Как сообщает пресс-служба мэрии, горожанам и гостям раздадут более 2000 георгиевских ленточек.

Получить ленточку можно будет 7 и 8 мая с 16.00 до 19.00 по адресам:

- площадь Победы;

- ТРК «Эпицентр», ул. Баранова, 30;

- супермаркет «Спар», проспект Мира, 31;

- Бауцентр, ул. Согласия, 2;

- супермаркет «Виктория», проспект Калинина, 28;

- супермаркет «Спар», Балтийское шоссе, 114;

- супермаркет «Виктория», проспект Победы, 137.