В Калининграде волонтеры раздадут более 2 тысяч георгиевских ленточек

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Фото: мэрия Калининграда
7 и 8 марта на улицы Калининграда выйдут волонтеры молодежного центра, чтобы рассказать калининградцам и гостям о символе памяти - георгиевской ленточке.
Как сообщает пресс-служба мэрии, горожанам и гостям раздадут более 2000 георгиевских ленточек.
Получить ленточку можно будет 7 и 8 мая с 16.00 до 19.00 по адресам:
- площадь Победы;
- ТРК «Эпицентр», ул. Баранова, 30;
- супермаркет «Спар», проспект Мира, 31;
- Бауцентр, ул. Согласия, 2;
- супермаркет «Виктория», проспект Калинина, 28;
- супермаркет «Спар», Балтийское шоссе, 114;
- супермаркет «Виктория», проспект Победы, 137.