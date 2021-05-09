Калининградцев приглашают на пленэр к старинной водонапорной башне XIX века

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Фото: Instagram.com
На железнодорожной станции Светлое (нем. Коббельбуде) в Гурьевском районе организуют пленэр у водонапорной башни 1890 года постройки.
Художников – профессиональных и начинающих – ждут в понедельник, 10 мая.
Напомним, уже не первый месяц волонтеры восстанавливают историческую постройку.
«Восстановление нашей водонапорной башни идет полным ходом, но природу мы не в силах приостановить, цветение растений не поставить на паузу – самое время любоваться весной, поэтому мы уже начинаем творческий сезон и приглашаем вас на пленэр», - сообщается в Фейсбуке организаторов.
В программе пленэр, экскурсия, обед, чаепитие. Начало в 10:00.
Добраться можно на дизеле. 9:45 с Южного вокзала, обратно в 16:45.