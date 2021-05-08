В Гвардейске при пожаре в хозпостройке пострадал человек

В устранении огня в Гвардейске участвовали семь пожарных. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В пятницу, 7 мая около десяти часов вечера в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Калининградской в Гвардейске. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМЧС.

- Сгорела одноэтажная кирпичная хозяйственная постройка размерами 15 на 5 метров, шиферная кровля по деревянной обрешетке на площади 75 квадратных метров, - отметили в пресс-службе.

Спасатели сообщили, что в результате пожара пострадал один человек. О его состоянии в отчете не говорится.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным, - отметили в ведомстве. - На место происшествия выезжали расчеты двух пожарно-спасательных частей в составе 7 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.