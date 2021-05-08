Калининградская филармония готовится к прощанию с музыковедом Ириной Андреевой

Последние 30 лет Ирина Андреева служила в Калининградской областной филармонии имени Светланова. Фото: Калининградская областная филармония

7 мая стал трагичным днем в жизни не только коллектива Калининградской филармонии имени Е.Светланова, но и всей музыкальной общественности Калининграда. Об этом коллектив филармонии сообщил на своей странице в Фейсбуке.

- С большим прискорбием сообщаем, что на 78 году жизни скоропостижно скончалась заслуженная артистка России, бессменная ведущая и великолепный музыковед, замдиректора Калининградской филармонии Ирина Семеновна АНДРЕЕВА, - говорится в обращении. - Ее внезапный уход стал большим ударом и невосполнимой потерей для всех, кто знал лично Ирину Семеновну. Она была светлым, жизнерадостным и открытым человеком, добрым другом и блестящим профессионалом, посвятившем более 30 лет своей жизни работе в филармонии. Ее многолетняя плодотворная творческая деятельность неизменно получала самую высокую оценку среди коллег и зрителей.

Руководство и весь коллектив Калининградской филармонии выражают глубокие соболезнования родным и близким Ирины Андреевой в связи с ее уходом.

Информацию о дате и месте похорон в филармонии (на официальном сайте и в соцсетях) сообщат дополнительно.