В Калининграде из-за санитарных требований не все детские лагеря смогут иметь доступ к морю

Не все загородные центры, расположенные в прибрежной зоне, могут получить разрешения на пляжный отдых детей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Калининградской области продолжается подготовка летней оздоровительной кампании для детей.

Одна из подписчиц страницы регионального министерства образования в Инстаграме поинтересовалась: «Выход к морю будет разрешен этим летом для деток из лагеря?».

- В соответствии с санитарными требованиями в этом году разрешение получат те лагеря, у которых есть прямой выход к своему участку пляжа, - уточнили в ведомстве. - Если же в лагере дети купались на городском пляже или шли с территории лагеря до пляжа через город, то такие центры отдыха не получат разрешение. Вопрос будет решаться каждым лагерем с Роспотребнадзором индивидуально.

Добавим, ремонтные и подготовительные работы проводятся во всех 14 загородных лагерях на территории Калининградской области. Корпуса будут заполнены на 75%. В загородных лагерях отдохнут 8 тысяч ребят. Продано уже более 70% путевок. К началу сезона готовятся и 283 пришкольных центра отдыха, здесь подготовлено 30 тысяч мест. По данным минобра, всего за лето в региональной оздоровительной кампании примут участие более 100 тысяч детей.

Старт оздоровительной кампании для детей - 1 июня.