Коронавирус в Калининграде: 50 новых заражений, лишь в двух случаях заболевание протекает бессимптомно

В Калининградской области коронавирусом чаще всего заражаются лица пенсионного возраста. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 50 новых случаев коронавирусной инфекции. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.

- В структуре 42 случая - ОРВИ, 6 пневмоний, в двух случаях заболевание протекает бессимптомно, - отмечают в штабе.

Среди заболевших:

- 14 пенсионеров;

- 11 неработающих;

- 7 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 5 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 2 сотрудника учреждений образования;

- 2 работающих промышленных предприятий;

- 2 учащихся (гимназия 1 Калининграда, санаторная школа-интернат)

- медицинский работник;

- работник предприятия пищевой промышленности;

- сотрудник предприятия сферы ЖКХ;

- сотрудник банка;

- сотрудник предприятия культуры;

- сотрудник транспортного предприятия;

- студент (филиал МФЮА).

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 8 мая на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 667 148 человек, из них выявлено 32 230 случаев заражения (30 697 человек выздоровели), умерли 490, остаются под медицинским наблюдением 2 033 человека.