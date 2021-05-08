Коронавирус в Калининграде: 50 новых заражений, лишь в двух случаях заболевание протекает бессимптомно

В Калининградской области коронавирусом чаще всего заражаются лица пенсионного возраста.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 50 новых случаев коронавирусной инфекции. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.
- В структуре 42 случая - ОРВИ, 6 пневмоний, в двух случаях заболевание протекает бессимптомно, - отмечают в штабе.
Среди заболевших:
- 14 пенсионеров;
- 11 неработающих;
- 7 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 5 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 2 сотрудника учреждений образования;
- 2 работающих промышленных предприятий;
- 2 учащихся (гимназия 1 Калининграда, санаторная школа-интернат)
- медицинский работник;
- работник предприятия пищевой промышленности;
- сотрудник предприятия сферы ЖКХ;
- сотрудник банка;
- сотрудник предприятия культуры;
- сотрудник транспортного предприятия;
- студент (филиал МФЮА).
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 8 мая на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 667 148 человек, из них выявлено 32 230 случаев заражения (30 697 человек выздоровели), умерли 490, остаются под медицинским наблюдением 2 033 человека.