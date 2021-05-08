Накануне Дня Победы под Калининградом найдено захоронение советских солдат

Захоронение советских солдат найдено около поселка Медведево Зеленоградского городского округа. Фото: Руслан Хисамов

Руслан Хисамов, руководитель поискового отряда «Совесть», рассказал о найденном около поселка Медведево Зеленоградского городского округа захоронение советских солдат.

- Проводя поисковые работы вдоль шоссе возле поселка Медведево (немецкое название Норгау) на одном из участков щупами на полуметровой глубине обнаружили кости, - написал Хисамов в Фейсбуке. - После того, как все останки в захоронении были расчищены от грунта, поисковикам удалось определить количество погибших, исследовать сохранившуюся амуницию и личные вещи.

Известно, что в могиле находились уложенные друг на друга 10 человек, их возраст - от 18 до 25 лет.

- У большинства причиной смерти оказались полученные осколочные ранения. Двоим погибшим на бедра и голени были наложены медицинские жгуты, - отмечают детали поисковики.

Сохранились форменные пуговицы со звездами, металлические пряжки от брезентовых и кожаных ремней, обложка, вероятно, красноармейской книжки.

- Судя по нательным православным крестикам, трое солдат были верующие. Еще один воин хранил при себе царские копейки. Кто-то носил в кармане перочинный ножик, - перечислил находки руководитель отряда.

И еще одна важная деталь, найденная в портсигаре.

- У другого солдата при себе был курительный мундштук и металлический портсигар, внутри него находился истлевший обрывок газеты с сохранившимся фрагментом статьи, которую удалось прочесть: «...В ходе боев за подступы к ВЕНЕ и за город ВЕНУ с 16 марта по 13 апреля войска фронта разгромили одиннадцать танковых дивизий немцев, в том числе 6-ую танковую армию СС, взяли в плен более 130.000 солдат и офицеров противника, уничтожили и захватили 1.345 танков и самоходных орудий, 2.250 полевых орудий и много другого военного имущества...», - рассказал Хисамов.

Он также отметил, что «благодаря фрагменту газеты, появилась подсказка, так как публикация о боях за Вену появилась во фронтовых газетах 14 апреля 1945 года, значит обнаруженные солдаты погибли уже после 14 апреля. Очень надеемся, что в будущем это поможет установить их имена".

Погибшие герои будут захоронены с отданием воинских и духовных почестей на воинском мемориале в поселке Русское Зеленоградского городского округа.

О дате захоронения сообщат дополнительно.