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Общество8 мая 2021 12:51

В Калининграде объявили имена победителей фестиваля «Край света. Запад»

Гран-при получил фильм «Я никогда не плачу» польского режиссера Петра Домалевского
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Кадр из фильма «Звезды на вес». Второй приз от подросткового жюри конкурса.

Кадр из фильма «Звезды на вес». Второй приз от подросткового жюри конкурса.

Фото: СОЦСЕТИ

Организаторы Второго Международного кинофестиваля «Край света. Запад» назвали имена победителей.

Вот некоторые из них:

- Гран-при. Совместным решением трех фестивальных жюри главный приз был присужден фильму польского режиссера Петра Домалевского «Я никогда не плачу».

- Приз зрительских симпатий. Фильм нидерландского режиссера Миши Камп «Салон Роми». - Спецприз жюри подростков достался чешскому документальному фильму «Пойманы в сети» Вита Клусака и Барборы Халуповой. - Второй приз подросткового жюри получил фильм француженки Мари-Софи Шамбон «Звезды на вес». - Спецприз жюри учителей присудило фильму австралийца Джона Шиди «С - значит счастье».

Как отмечают организатора, кинофестиваль «Край света. Запад» – единственный фестиваль в России, а возможно, и в мире, где Гран-при присуждается совместным решением трех жюри: международного, состоящего из профессиональных кинематографистов и деятелей культуры, жюри школьников от 12 до 17 лет, и жюри учителей калининградских школ.

Фестиваль проходил в Калининграде с 30 апреля по 7 мая.

Весь список победителей можно посмотреть здесь.