Под Калининградом открыли бюст Героя Советского Союза Ивана Ладушкина

Бюст Героя Советского Союза Ивана Ладушкина открыли во дворе ладушкинской школы. Фото: СОЦСЕТИ

Накануне Дня Победы около школы в Ладушкине прошла торжественная церемония открытия бюста Героя Советского Союза Ивана Ладушкина.

В школе отметили, что на торжественной церемонии присутствовал племянник героя – Александр Васильевич Ладушкин, он приехал по приглашению властей муниципалитета.

По данным краеведа Людмилы Захаровой, впервые бюст Ладушкина был установлен на территории школы 26 апреля 2016 года. Он был выполнен из гипса, довольно быстро пришел в негодность.

Новый бюст выполнен педагогами ладушкинской школы и супругами Натальей Шинкаренко и Дмитрием Полюшко. Они не являются профессиональными скульпторами.

Настоятель храма Дмитрия Солунского отец Димитрий отслужил панихиду по погибшим войнам и освятил новый бюст.