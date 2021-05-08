К озеленению на улицах Уральской и Карташева у чиновников снова появились вопросы

Застройщики пообещали исправить ошибки в кратчайшие сроки. Фото: мэрия Калининграда

Специалисты отдела озеленения комитета городского хозяйства проверили, как застройщики, возводившие жилые дома по адресам Карташева, 24 а и Уральская, 20 выполнили требования по компенсационным посадкам.

По словам сотрудников отдела, закрыть порубочные билеты застройщики попытались еще в прошлом году.

- Где-то саженцы оказались слабых характеристик, где-то посаженными прямо на коммуникациях, а каких-то деревьев приемщики и вовсе не увидели. В результате застройщиков обязали исправить ситуацию, чтобы работы были выполнены в точности так, как в согласованном проекте компенсационного озеленения, - отметили специалисты.

И вот городские власти снова нагрянули с проверкой по тем же адресам, и оказалось, что и сейчас есть отклонения от нормы.

- К характеристикам саженцев и их видовому составу никаких вопросов не возникло, всем деревьям по 10-12 лет, они сформированы в питомниках, и это видно даже невооруженным глазом. Но есть претензии к технологиям выполнения подвязки саженцев, к используемым для нее материалам. Подрядчик пообещал исправить все в ближайшую неделю, - отметили в городской администрации.

Всего же на Уральской, 20 было высажено 16 рябин, 15 кленов, 160 боярышников, 3 сирени, 14 спирей, 30 лапчаток и 55 можжевельников.

На Карташева в качестве компенсации взамен срубленного застройщик высадил 60 грабов, 13 тисов, 8 туй и 64 посадочных метра спиреи.