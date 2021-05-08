ГИБДД: 9 мая движение в центре Калининграда будет перекрываться дважды

9 мая центр Калининграда начнут перекрывать с 7-ми часов. Фото: Александр Подгорчук

В Управлении ГИБДД по Калининградской области рассказали о предстоящих перекрытиях улиц.

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 76-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в целях обеспечения безопасности дорожного движения 9 мая будет закрыто движение транспорта с 07:00 до 13:00 по следующим направлениям и улицам:

- по Ленинскому проспекту - на участке от ул. Шевченко до ул. Черняховского,

- площади Победы;

- по ул. Черняховского - на участке от ул. Горького до Ленинского проспекта;

- по Советскому проспекту - от ул. Кирова до проспекта Мира;

- по проспекту Мира - на участке от Советского проспекта до ул. Сержанта Колоскова;

- улица Театральная - полностью;

- по Гвардейскому проспекту - от ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева до площади Победы;

- по ул. Гаражной - на участке от ул. Юношеской до площади Победы;

- по ул. Проф. Баранова - на участке от площади Победы до ул. Горького;

- по ул. Брамса - от проспекта Мира до ул. Чайковского.

Кроме этого, 9 мая с 20:00 до 23:00 для движения закроют:

- по ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева - на участке от ул. Генерала Галицкого до ул. Д.Донского;

- по Гвардейскому проспекту - от ул. Театральной до ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева.

В управлении ГИБДД Калининградской области призывают водителей выбирать маршрут с учетом изменений в схеме дорожного движения.

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