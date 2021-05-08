В Калининградской области проходит хоккейный турнир на призы Героя России Павла Кретова

Команда "Динамо"свою первую встречу завершила с идеальным счетом - 6:0. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Накануне Дня Победы в Гусеве стартовал IV турнир по хоккею с шайбой на призы Героя России Павла Кретова.

Как отметили организаторы, из-за пандемии в Калининградскую область не смогли приехать команды из Белоруссии, Литвы и Польши.

В соревновании участвуют 6 команд из разных городов Калининградской области. Среди них и хоккейная команда спортивного общества «Динамо», в состав которой вошли сотрудники регионального УМВД и Росгвардии под руководством капитана команды начальника Управления генерал-майора полиции Игоря Илларионова и ассистента капитана команды - заместителя начальника регионального УФСВНГ полковника Сергея Мехова.

- Первую ледовую схватку с командой «Тильзит» дружина полицейских и росгвардейцев выиграла со счетом 6-0. Впереди у динамовцев сложные игры с командами «Балтика», «Молния» и сборной Балтфлота, - отметили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

Победитель определится в понедельник, 10 мая.

СПРАВКА «КП»

Кретов Павел Павлович – старший инспектор-летчик, заместитель начальника отдела боевой подготовки Военно-воздушных сил Краснознаменного Северного флота, полковник.

Родился 7 декабря 1958 года в селе Тымовское Кировского района Сахалинской области.

Один из пионеров авианосной авиации России и освоения полетов с палубы корабля. В совершенстве освоил 10 типов самолётов, в том числе Су-25, Су-27 и Су-33. Имеет налёт свыше 2500 часов.

При выполнении испытательного полета 11 мая 2000 года в районе города Североморск Мурманской области при выполнении каскада фигур высшего пилотажа в момент, когда самолет Су-33 находился в перевернутом положении, произошел отказ двигателя. После безуспешных попыток восстановить управление, Кретов катапультировался с высоты 2000 метров.

Все завершилось благополучно – парашют раскрылся на высоте менее 200 метров.

За успешное выполнение специального задания командования и проявленные при этом мужество и героизм указом Президента Российской Федерации № 1510 от 12 августа 2000 года полковнику Кретову Павлу Павловичу присвоено звание Героя Российской Федерации.