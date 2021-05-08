Подвиг в мирное время: дежурная по переезду спасла ребенка от наезда электрички

Ирина Крук. На посту 20 лет! Фото: СОЦСЕТИ

В группе «Наш Пионерский» в Фейсбуке некто Андрей Крик описал, как он сам выразился, гражданский подвиг в мирное время.

- ЧП произошло 20 апреля в 10 часов утра, - рассказал автор поста. - На станцию «Пионерский курорт» с минуты на минуту должна была подойти электричка на Калининград через Зеленоградск.

На железнодорожном переезде дежурила Ирина Крук. Она заметила бегущих к вокзалу молодую женщину с тремя девочками 5-6 лет. Около переезда, видя приближающуюся электричку, они вроде бы притормозили. Но Ирина Крук глаз с них не спускала.

Затем, судя по всему, началась какая-то суета, из-за которой один ребенок чуть было не оказался под электричкой.

- Неожиданно одна девочка побежала и успела преодолеть железнодорожные пути. За ней - вторая, но явно уже не успевала проскочить. В это время Ирина Крук сорвалась со своего поста, побежала к переезду. И в последние секунды мама толкнула в спину бегущего ребенка, а Ирина поймала его уже за железнодорожными путями. Сама женщина с еще одной девочкой навзничь упали с другой стороны от электрички. Поезд экстренно затормозил, - так описывает острый момент автор.

Как оказалось, женщина с двумя племянницами и дочерью очень торопилась на электричку, ей нужно было добраться до Зеленоградска, чтобы решить вопрос трудоустройства.

- Ирина Крук - профессионал своего дела, - заключает Андрей Крик. - И не мудрено: на своем посту она двадцать лет! Она часто видит, как, пренебрегая мерами безопасности, взрослые, дети и даже старики бегут на электричку. Обеспечение безопасности - часть работы Ирины Крук. Личная ответственность, опыт позволили так быстро среагировать на непредвиденную ситуацию.