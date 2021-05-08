В Калининграде ретропоезд совершил первую экскурсию. Фото: Пресс-служба КЖД

8 мая на Калининградской железной дороге была организована первая ознакомительная поездка на поезде с паровозной тягой. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

- Ретропаровоз с двумя прицепными вагонами совершил рейс по маршруту Калининград – Советск – Калининград. В пути следования, а также в Советске и Немане проводились экскурсии, - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что правительство Калининградской области и холдинг «РЖД» продумывают несколько вариантов маршрутов для организации железнодорожных туров на паровозной тяге, которые позволят жителям и гостям региона узнать много нового о культурно-историческом и природном наследии региона. А конкретные предложения будут проработаны с участием туристических компаний области.

В презентационном туре приняли участие руководители магистрали, правительства области, туроператоры и журналисты.

ДЛЯ СПРАВКИ

Паровоз ЭР 791-94, год выпуска 1951, изготовлен на Брянском паровозостроительном заводе. Мощность 1450 лошадиных сил, длинна с тендером (вагоном с углем) 20, 8 м, высота 5,2 м, запас воды 23 м3, запас угля 20 т. Эр 791-94 – представитель серии выносливых локомотивов, которые в годы Великой Отечественной войны работали на прифронтовых и фронтовых линиях, а после Победы выполняли грузопассажирские перевозки вплоть до 1986 года.