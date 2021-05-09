Историк моды Александр Васильев в День Победы – о Королевском замке: Завоевали, но не воспользовались трофеем

Запись историка моды. Фото: vk.com

Ведущий Первого канала, историк моды Александр Васильев поздравил подписчиков в соцсетях с Днем Победы. Он выложил на своей страничке в «ВКонтакте» фотографию полуразрушенного Королевского замка после штурма города Красной армией и подписал: «Руины замка в Кенигсберге — с Днем Победы! Завоевали, но не воспользовались этим трофеем войны...».

Ранее Александр Васильев уже выступал с резкими заявлениями о необходимости восстанавливать немецкое прошлое в Калининграде.

Он говорил, что против восстановления этого самого прошлого выступают «совершенно малообразованные кретины» и «недочеловеки».

Неоднократно отмечал искусствовед и необходимость восстановления Кенигсбергского замка в Калининграде.

«Выход только один — восстановить замок. Вы без этого замка не проживете, его все равно восстановят, и если не при этом правительстве, при следующем. Он там нужен для вашего туризма. Вы должны его восстановить по старому плану и сделать там пятизвездочный отель, хотите серию ресторанов или концертные залы», - говорил историк.