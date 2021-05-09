В Калининграде с музыковедом Ириной Андреевой простятся 11 мая

Заслуженная артистка России Ирина Андреева. Фото: Калининградская областная филармония

Прощание с заслуженной артисткой России, заместителем директора филармонии Ириной Семеновной Андреевой состоится 11 мая в зале филармонии с 12:30 до 13:30 (ул. Б. Хмельницкого, 61а). Об этом сообщает пресс-служба филармонии.

Отпевание – в 14:00 в храме святого благоверного великого князя Александра Невского (ул. Невского, 8).

Похоронят Ирину Семеновну на новом городском кладбище на Балтийском шоссе в Калининграде (п. Космодемьянский).

7 мая стал трагичным днем в жизни не только коллектива Калининградской филармонии имени Е. Светланова, но и всей музыкальной общественности Калининграда.

Заслуженная артистка России, бессменная ведущая и великолепный музыковед, замдиректора Калининградской филармонии Ирина Андреева скоропостижно скончалась на 78 году жизни.