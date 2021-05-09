В Калининграде на корпус-шар Музея Мирового океана установили знамя Победы

. Фото: Музей мирового океана

На знаменитый корпус-шар Музея Мирового океана в Калининграде водрузили знамя Победы.

«Над Планетой Океан и другими объектами музея уже сегодня развевается флаг в честь Дня Победы!», - сообщается на страничке музея в Инстаграме.

Напомним, в День Победы, 9 мая, Музей Мирового океана также провел необычную акцию. В 12.00 музейные корабли дали «Гудок Победы».

- Наш святой долг - хранить память о беспримерном подвиге нашего народа, отстоявшего свое право на свободную, мирную жизнь, передавать историю доблести, любви к своей Родине и силы духа новым поколениям граждан страны. Будем помнить, какой ценой далась нашим дедам и прадедам Победа. Никто не забыт, ничто не забыто! – отметили в музее.