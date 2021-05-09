Пенсионеры, студенты и школьники: Кто еще в Калининграде заболел COVID-19

. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 60 новых случаев коронавирусной инфекции.

По информации регионального штаба, cреди заболевших:

- 25 пенсионеров;

- медицинский работник;

- сотрудник учреждения образования;

- 2 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 2 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;

- сотрудник предприятия телекоммуникационных услуг;

- 3 сотрудника транспортных предприятий;

- работник промышленных предприятий;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- 9 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

-2 учащихся (школа Правдинска, Школа 1 Гвардейска);

- 2 студента (БФУ, РАНХиГС);

- 9 неработающих.

Медики отметили, что в регионе остаются под медицинским наблюдением 2082 человека.