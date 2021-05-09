Пенсионеры, студенты и школьники: Кто еще в Калининграде заболел COVID-19

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Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 60 новых случаев коронавирусной инфекции.
По информации регионального штаба, cреди заболевших:
- 25 пенсионеров;
- медицинский работник;
- сотрудник учреждения образования;
- 2 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- 2 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;
- сотрудник предприятия телекоммуникационных услуг;
- 3 сотрудника транспортных предприятий;
- работник промышленных предприятий;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- 9 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
-2 учащихся (школа Правдинска, Школа 1 Гвардейска);
- 2 студента (БФУ, РАНХиГС);
- 9 неработающих.
Медики отметили, что в регионе остаются под медицинским наблюдением 2082 человека.