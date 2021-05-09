Антон Алиханов: Я впервые привел детей на парад Победы

Губернатор поздравляет ветеранов. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде отгремел парад Победы. В нем впервые за последние годы приняли участие более 2400 военнослужащих Балтийского флота и сотрудников силовых ведомств, а также современная боевая техника и морская авиация, состоящая на вооружении флота. Впервые по площади Победы прошли юные воспитанники Нахимовского училища.

- Был замечательный парад. Отрадно, что молодежь с нами: нахимовцы, кадеты. Это вселяет оптимизм и веру в будущее нашего отечества, - сказал журналистам глава региона. – Сегодня я впервые привел своих детей на парад. Надеюсь, им понравилось. Всегда внимательно отношусь к тому, чтобы передавать истории наши семейные о той войне и о той победе самым маленьким представителям нашей семьи.

Антон Алиханов в речи отметил подвиг солдат Красной Армии.

- Мы – дети Калининградской земли, закрепленной за нами священным правом этой войны. Мы помним, в каких тяжелейших боях была одержана победа в Восточной Пруссии. Эхо этой Победы навеки запечатлено в каждой улице и каждом доме наших городов и поселков. Наш долг – сохранить в памяти и передать детям всю правду о войне, не боясь говорить о тех зверствах, которые совершали фашистские преступники, – сказал он, выступая на параде.