В Калининграде скончались еще три человека с COVID-19

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Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Калининградской области подтвердили еще три смерти от коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за распространением инфекции.
Так, количество летальных исходов увеличилось до 493.
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 60 новых случаев коронавирусной инфекции. По информации регионального штаба, большинство из них (54) проявляются как ОРВИ, остальные (6) - пневмонии.
Остаются под медицинским наблюдением 2082 человека.