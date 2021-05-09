В Калининграде скончались еще три человека с COVID-19

. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Калининградской области подтвердили еще три смерти от коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за распространением инфекции.

Так, количество летальных исходов увеличилось до 493.

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 60 новых случаев коронавирусной инфекции. По информации регионального штаба, большинство из них (54) проявляются как ОРВИ, остальные (6) - пневмонии.

Остаются под медицинским наблюдением 2082 человека.