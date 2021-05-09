Парад Победы в Калининграде возглавил легендарный танк Т-34, штурмовавший Кенигсберг

Т-34 на параде 2021 в Калининграде. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде 9 мая провели парад Победы. В пеших расчетах прошли около 2.5 тысяч военнослужащих Балтийского флота, парадные подразделения силовых структур, военных вузов. Как отмечает пресс-служба областного правительства, уже четвертый год подряд механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34, принимавший участие в штурме Кенигсберга.

Всего же по центру города проехали 76 единиц современной боевой техники, в том числе крупнокалиберные пушки «Гиацинт», зенитно-ракетные комплексы С-400, зенитно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», тактические ракетные комплексы «Искандер», противокорабельные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» и другие.

В небе пролетели 20 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота.

В регионе, напомним, отменены уличные шествия и торжественные мероприятия в парках.