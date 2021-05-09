Разведчики и самолеты: В Гусеве и Балтийске провели свои военные парады

Военный парад в Гусеве. Фото: Администрация Гусевского городского округа

В Гусеве 9 мая провели военный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По Центральной площади торжественным маршем прошли войска Гусевского гарнизона и военная техника, стоящая на вооружении 11 армейского корпуса.

«Над площадью Гусева пролетели два звена самолетов военной авиации, а кульминацией парада стало показательное выступление разведчиков 46-го Отдельного разведывательного батальона», - рассказали в администрации.

Интересно, что в День Победы свой парад провели и в Балтийске.

По площади Балтийской Славы торжественным маршем прошли парадные расчеты войсковых частей гарнизона.