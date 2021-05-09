Гурьевск, Советск, Балтийск: Где больше всего заболевших коронавирусом

В Калининградской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у жителей 12 муниципалитетов.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заражения COVID-19 распределились так:
Калининград — 35 (18 975);
Гурьевский городской округ — 2 (2 083);
Балтийский городской округ — 3 (1 034);
Советский городской округ — 1 (1 025);
Черняховский городской округ — 4 (1 103);
Светловский городской округ — 1 (967);
Гвардейский городской округ — 5 (615);
Гусевский городской округ — 3 (575);
Правдинский городской округ — 4 (507);
Пионерский городской округ — 1 (449);
Янтарный городской округ — 1 (81).
Ладушкинский городской округ — 1 (76).
Напомним, за сутки в регионе было зарегистрировано 60 новых случаев коронавирусной инфекции.
Остаются под медицинским наблюдением 2082 человека.