Гурьевск, Советск, Балтийск: Где больше всего заболевших коронавирусом

В Калининградской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у жителей 12 муниципалитетов.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заражения COVID-19 распределились так:

Калининград — 35 (18 975);

Гурьевский городской округ — 2 (2 083);

Балтийский городской округ — 3 (1 034);

Советский городской округ — 1 (1 025);

Черняховский городской округ — 4 (1 103);

Светловский городской округ — 1 (967);

Гвардейский городской округ — 5 (615);

Гусевский городской округ — 3 (575);

Правдинский городской округ — 4 (507);

Пионерский городской округ — 1 (449);

Янтарный городской округ — 1 (81).

Ладушкинский городской округ — 1 (76).

Напомним, за сутки в регионе было зарегистрировано 60 новых случаев коронавирусной инфекции.

Остаются под медицинским наблюдением 2082 человека.