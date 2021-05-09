В Калининграде в 22:00 начнется салют в честь Дня Победы

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининграде продолжаются мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы. Вечером, в воскресенье, 9 мая, запланирован салют.

«В 22 часа в Калининграде военнослужащие мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота произведут праздничный салют в честь 76-ой годовщины Великой Победы из самых знаменитых советских пушек времен Великой Отечественной войны - ЗИС-3», - сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Отмечается, что три пушки ЗИС-3, входящие в салютный расчет, знамениты своим участием в Восточно-Прусской наступательной операции, а также в штурме города-крепости Кенигсберг в начале апреля 1945 года.

«Спустя 76 года после Великой Победы эти пушки находятся в идеальном состоянии. Они осуществят звуковое сопровождение праздничного салюта благодаря характерному, отрывистому звуку, издаваемому при выстреле», - сообщили в пресс-службе флота.