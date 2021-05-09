В Калининграде у госпиталя для ветеранов провели акцию «Бессмертный полк»

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде в субботу, 9 мая, у госпиталя для ветеранов войн провели мероприятия в честь Дня Победы. Жители Дома ветеранов вместе с приглашенными гостями исполнили знаменитое произведение «День Победы». Кроме того, у здания госпиталя провели акцию «Бессмертный полк» - пронесли фотографии героев Великой Отечественной войны.

«Группа волонтеров-юнармейцев вынесла лампаду с вечным огнем, зажженную на мемориальном комплексе 1200 воинам-гвардейцам, знамя Победы и Государственный флаг Российской Федерации», - отметили в пресс-службе регионального правительства.

. Фото: Правительство Калининградской области

Сейчас в трех жилых домах для ветеранов постоянно проживает 213 человек из всех муниципальных образований области. Среди них 11 участников и инвалидов ВОВ.

Всего в регионе на данный момент проживает 3320 ветеранов, из них 389 участников и инвалидов Великой Отечественной войны.