Под Калининградом в реку упал 11-летний мальчик, его ищут

Мальчика ищут полицейские и спецслужбы. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В воскресенье, 9 мая, находясь на железнодорожном переезде в садовом товариществе «Калининградец» в Мамоновском районе в реку упал 11-летний ребенок. До настоящего момента местонахождение Семена Ставбунского не установлено.

Все случилось около 16:20.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, на розыск ребенка был поднят весь личный состав отделения полиции. Полицейские совместно с экстренными службами прочесывают местность.

Школьник был одет в фиолетовую кофту и красные штаны.

Если вам что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба сообщить об этом в отделение полиции по Мамоновскому городскому округу по телефонам: 8(40156)4-00-95, или 02.