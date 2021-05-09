Упал в реку, унесло течением: В СК рассказали подробности исчезновения 11-летнего мальчика

. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

В Мамоновском районе продолжаются поиски 11-летнего Семена Ставбунского, который в воскресенье, 9 мая, упал в реку в садовом товариществе «Калининградец».

Как сообщает пресс-служба регионального СК, по предварительным данным, мальчик в компании других детей играл у реки Прохладная. Забравшись на бетонную опору железнодорожного моста, он упал в воду, его унесло течением.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты СУ СК России по Калининградской области, сотрудники полиции, спасатели МЧС и волонтеры. С применением специальных средств и техники обследуется русло и берега реки», - отметили в СК.

Поисковые мероприятия продолжаются.

Школьник был одет в фиолетовую кофту и красные штаны.

Если вам что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба сообщить об этом в отделение полиции по Мамоновскому городскому округу по телефонам: 8(40156)4-00-95, или 02.