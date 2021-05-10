В Калининграде ищут женихов и невест для фильма с Кристиной Асмус

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Калининграде готовятся к съемкам полнометражной комедии «Хочу замуж». В главных ролях выступят сербский актер Милош Бикович («Холоп», «Лед», «Балканский рубеж», «Отель «Элеон») и Кристина Асмус («Интерны», «Елки», «Китобой»). Им предстоит сыграть влюбленную пару.

Как сообщается в группе «Съемки в кино Калининград» в «ВКонтакте», для фильма ищут мужчин и женщин на роли женихов и невест в возрасте старше 18 лет.

«Должны быть со своими свадебными костюмами и платьями! Сцена с главными героями! Оплата хорошая!», - говорится в сообщении.