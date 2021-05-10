В Калининграде спасают журавля со сломанным клювом

. Фото: Биосфера Балтики

В Калининграде туристы по дороге из аэропорта «Храброво» подобрали раненого журавля. Его передали волонтерам из организации «Биосфера Балтики: реабилитация диких животных». Об этом сообщается в группе «ВКонтакте».

«Вчера поступил журавль со сломанной нижней челюстью. На данный момент он не может есть. Сегодня его нужно показать врачам, чтобы решить, как восстановить клюв», - говорится в сообщении.

Сотрудники «Биосферы Балтики» отмечают, что погрязли в долгах. Если вы хотите помочь, сделать это можно здесь.