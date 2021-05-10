В Калининграде во время парада Победы потерялся ребенок

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде во время парада Победы, в воскресенье, 9 мая, потерялся ребенок. Школьника нашли сотрудники Управления Росгвардии по Калининградской области.

Как сообщает пресс-служба Управления, к росгвардейцам, обеспечивавшим общественный порядок на улицах города, обратились родители, которые сообщили, что потеряли из вида ребенка.

Ребенка удалось быстро найти. Как выяснилось, 7-летний мальчик засмотрелся на военную технику и отстал от родителей.