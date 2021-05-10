Жительница Светлого зарезала мужчину, за избиение которого уже отсидела срок

В Светлогорском межрайонном следственном отделе Управления СКР по Калининградской области думают над мерой пресечения для 43-летней жительницы города Светлый, которая подозревается в убийстве.

Роковая ссора произошла днем 8 мая в квартире одного из домов по улице Советской. Как утверждает сама светловчанка, 42-летний мужчина изначально проявлял агрессию сначала к сожителю ее подруги. Тот, видимо, решил не отвечать на выпады, и тогда это сделала представительница не такого уж слабого пола – после того как оскорбили и ее.

Что самое интересное, агрессор был прекрасно осведомлен о том, что дама успела отсидеть срок по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью», освободившись из колонии лишь весной позапрошлого года. Еще бы – по тому уголовному делу он сам проходил в качестве потерпевшего! Тем не менее, осторожнее в выражениях не был. И получил три удара ножом, от которых скончался на месте происшествия.

Теперь поножовщице предстоит вновь отправиться за решетку на срок от 6 до 15 лет.

- Следователями выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, - добавили в УСКР.