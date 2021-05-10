С 12 мая меняется расписание электричек из Калининграда к морю

. Фото: Александр КАТЕРУША

Пресс-служба Калининградской железной дороги анонсировала изменение расписания движения электричек из Калининграда к приморским курортам. Причина – реконструкция платформы в Пионерском.

Так, поезд из Калининграда в Пионерский через Зеленоградск будет отправляться в 15:50, то есть на две минуты раньше (прибытие в Пионерский – в 16:13), а из Пионерского отправляться в 16:27.

Вечерний поезд Светлогорск-Калининград с 12 мая будет отправляться в 18:19 (на 14 минут позже), а прибывать на Южный вокзал в 19:25.

Также изменяется время отправления вечернего поезда Зеленоградск-Светлогорск. Он будет отправляться в 21:09, а прибывать в Светлогорск-2 в 21:47.