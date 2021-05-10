Два садика, школа, банк: где в Калининграде выявили новые случаи COVID-19

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 62 новых случая заражения коронавирусом. Как уточняет региональный оперативный штаб, у 51 человека болезнь проявилась симптомами ОРВИ, у 10 развилась пневмония, у одного заразившегося бессимптомная форма.
Среди заболевших:
- 27 пенсионеров;
- 11 неработающих.
- 8 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 4 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- 2 сотрудника транспортных предприятий;
- 2 воспитанника детского сада №11 в Гусеве и садика № 2 в Советске;
- 2 сотрудника учреждений образования;
- учащийся школы № 10 Калининграда;
- студент колледжа сервиса и туризма;
- сотрудник банка;
- работник промышленных предприятий;
- сотрудник охранных предприятий;
- медицинский работник.