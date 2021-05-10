Два садика, школа, банк: где в Калининграде выявили новые случаи COVID-19

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 62 новых случая заражения коронавирусом. Как уточняет региональный оперативный штаб, у 51 человека болезнь проявилась симптомами ОРВИ, у 10 развилась пневмония, у одного заразившегося бессимптомная форма.

Среди заболевших:

- 27 пенсионеров;

- 11 неработающих.

- 8 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 4 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 2 сотрудника транспортных предприятий;

- 2 воспитанника детского сада №11 в Гусеве и садика № 2 в Советске;

- 2 сотрудника учреждений образования;

- учащийся школы № 10 Калининграда;

- студент колледжа сервиса и туризма;

- сотрудник банка;

- работник промышленных предприятий;

- сотрудник охранных предприятий;

- медицинский работник.