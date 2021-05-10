Где в Калининградской области выявили заразившихся коронавирусом

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 62 новых случая COVID-19. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, заразились жители 9 муниципалитетов.
География выглядит так:
Калининград - 46
Гусевский городской округ - 4
Cоветский городской округ - 3
Неманский городской округ - 2
Славский городской округ - 2
Черняховский городской округ - 2
Гвардейский городской округ - 1
Гурьевский городской округ - 1
Светловский городской округ - 1
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 10 мая на COVID-19 выявлены 32 352 случая заражения (30 852 человека выздоровели). Под медицинским наблюдением остаются 2 180 человек.