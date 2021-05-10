Где в Калининградской области выявили заразившихся коронавирусом

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 62 новых случая COVID-19. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, заразились жители 9 муниципалитетов.

География выглядит так:

Калининград - 46

Гусевский городской округ - 4

Cоветский городской округ - 3

Неманский городской округ - 2

Славский городской округ - 2

Черняховский городской округ - 2

Гвардейский городской округ - 1

Гурьевский городской округ - 1

Светловский городской округ - 1

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 10 мая на COVID-19 выявлены 32 352 случая заражения (30 852 человека выздоровели). Под медицинским наблюдением остаются 2 180 человек.