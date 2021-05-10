Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт10 мая 2021 14:58

Хоккеисты «Динамо» стали первыми на турнире в Гусеве

Команда, ведомая начальником регионального УМВД РФ Игорем Илларионовым, обыграла всех своих соперников
Сергей Богров
КомментироватьОставить комментарий
Игорь Илларионов (справа) выводит своих игроков на лед.

Игорь Илларионов (справа) выводит своих игроков на лед.

Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Гусеве завершился четвертый в истории Калининградской области турнир по хоккею с шайбой на призы Героя России Павла Кретова. В упорной борьбе по итогам пяти встреч первое место заняла команда спортивного общества «Динамо». Ледовая дружина под руководством капитана команды - начальника регионального УМВД, генерал-майора полиции Игоря Илларионова и его ассистента - заместителя начальника Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии, полковника Сергея Мехова показала слаженную игру, умение реализовать голевые моменты, дисциплинированность, а главное - волю к победе.

Шесть команд из разных городов нашего региона состязались в течение трех дней. Самым тяжелым матчем для команды полицейских и росгвардейцев стала встреча со сборной Балтийского флота в первый же день соревнований. Благодаря настрою на выигрыш и грамотно спланированной тактике динамовцы взяли верх над достойным и сильным соперником со счетом 2:1, одержав затем победы и в остальных матчах. Сегодня «Динамо» вручили Кубок победителей.

Справка КП

КРЕТОВ Павел Павлович – старший инспектор-летчик, заместитель начальника отдела боевой подготовки ВВС Краснознаменного Северного флота, полковник. За успешное выполнение специального задания командования и проявленные при этом мужество и героизм указом Президента Российской Федерации № 1510 от 12 августа 2000 года полковнику офицеру было присвоено звание Героя Российской Федерации.