Хоккеисты «Динамо» стали первыми на турнире в Гусеве

Игорь Илларионов (справа) выводит своих игроков на лед. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Гусеве завершился четвертый в истории Калининградской области турнир по хоккею с шайбой на призы Героя России Павла Кретова. В упорной борьбе по итогам пяти встреч первое место заняла команда спортивного общества «Динамо». Ледовая дружина под руководством капитана команды - начальника регионального УМВД, генерал-майора полиции Игоря Илларионова и его ассистента - заместителя начальника Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии, полковника Сергея Мехова показала слаженную игру, умение реализовать голевые моменты, дисциплинированность, а главное - волю к победе.

Шесть команд из разных городов нашего региона состязались в течение трех дней. Самым тяжелым матчем для команды полицейских и росгвардейцев стала встреча со сборной Балтийского флота в первый же день соревнований. Благодаря настрою на выигрыш и грамотно спланированной тактике динамовцы взяли верх над достойным и сильным соперником со счетом 2:1, одержав затем победы и в остальных матчах. Сегодня «Динамо» вручили Кубок победителей.

Справка КП

КРЕТОВ Павел Павлович – старший инспектор-летчик, заместитель начальника отдела боевой подготовки ВВС Краснознаменного Северного флота, полковник. За успешное выполнение специального задания командования и проявленные при этом мужество и героизм указом Президента Российской Федерации № 1510 от 12 августа 2000 года полковнику офицеру было присвоено звание Героя Российской Федерации.