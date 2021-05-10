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Общество10 мая 2021 17:18

В Балтийске три дня будут обрабатывать детские площадки и парки от клещей

Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

В Балтийске готовятся к массовой обработке территорий от клещей. Об этом сообщается в официальной группе «Балтийский городской округ» в «ВКонтакте». Опрыскивать химикатами будут с 11 по 13 мая.

«В период с 11 по 13 мая на территории детских, спортивных площадок, скверов, парков и зеленых зон будет проводиться акарицидная обработка», - говорится в сообщении администрации.

Горожан просят не оставлять детей без присмотра и не допускать свободный выгул домашних животных.