В Калининграде установят двух новых хомлинов

Последний на сегодняшний день, пятый домовенок «поселился» перед входом в Музей изобразительных искусств. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде в начале лета планируют установить две новые фигурки хомлинов (от англ. слова home., по аналогии с домовым). Об этом «Комсомолке» сообщила автор скульптур, художник Наталья Шевченко.

- У нас изначально было запланировано установить семь фигурок. Сейчас установлено пять. Осталось поставить фигурку мамы и малыша. Туристы шутят, что наша мама сейчас в декрете. Но вот-вот, все будет! – рассказывает Наталья Шевченко. - Места, где появятся фигурки, засекречены. Но появятся они в популярных, туристических местах города. Все самое интересное начнется после установки всех семерых хомлинов!

Ранее установили пять хомлинов. Фигурку дедушки на Медовом мосту у острова Канта, бабушки – у Музея Янтаря, внука – на набережной у Музея Мирового океана, девочки на улитке - у входа в зоопарк. Последний на сегодняшний день, пятый домовенок «поселился» перед входом в Музей изобразительных искусств.