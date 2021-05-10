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Общество10 мая 2021 20:31

Антон Алиханов извинился за ограничения во время парада Победы

Разъяснения последовали на вопрос калининградца - почему 9 Мая не всех пускали на площадь наблюдать за главным действом?
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Желающих увидеть парад на главной городской площади традиционно было очень много.

Желающих увидеть парад на главной городской площади традиционно было очень много.

Фото: Александр КАТЕРУША

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов извинился за ограничения во время парада Победы на своей странице в Инстаграм.

- Антон Андреевич, - обратился к главе регионе один из подписчиков под постом о праздничном салюте. – Не пожалейте минуту времени, разъясните калининградцам, почему не всех пускают на площадь посмотреть парад и на мемориал - для возложения цветов.

Горожанин признался, что его "тоже достали нытики", но считает, что "игнорировать их нельзя".

- На параде было ограничение по числу зрителей, установленное по требованию Роспотребнадзора, - ответил Антон Алиханов. – Когда стало ясно, что желающих очень много, распорядились открыть допуск. Потребовалось время, чтобы осуществить досмотр. Приносим извинения за доставленные неудобства.