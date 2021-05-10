Желающих увидеть парад на главной городской площади традиционно было очень много. Фото: Александр КАТЕРУША

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов извинился за ограничения во время парада Победы на своей странице в Инстаграм.

- Антон Андреевич, - обратился к главе регионе один из подписчиков под постом о праздничном салюте. – Не пожалейте минуту времени, разъясните калининградцам, почему не всех пускают на площадь посмотреть парад и на мемориал - для возложения цветов.

Горожанин признался, что его "тоже достали нытики", но считает, что "игнорировать их нельзя".

- На параде было ограничение по числу зрителей, установленное по требованию Роспотребнадзора, - ответил Антон Алиханов. – Когда стало ясно, что желающих очень много, распорядились открыть допуск. Потребовалось время, чтобы осуществить досмотр. Приносим извинения за доставленные неудобства.