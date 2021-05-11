Калининградские чиновники вместе с подрядчиком протестировали новую велодорожку вдоль моря

Губернатор Антон Алиханов протестировал новую велодорожку. Фото: СОЦСЕТИ

В минувшие выходные губернатор Калининградской области Антон Алиханов с коллегами, подрядчиком и семьей протестировали строящуюся велодорожку от Куршской косы до поселка Приморье. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Инстаграм.

- Вместе с детьми, коллегами по правительству и подрядчиком протестировали готовые части строящейся велодорожки от Куршской косы до поселка Приморье, - написал Алиханов. - 38 километров проехали. Были и падения,и небольшие ДТП, но все целы и здоровы.

Также глава региона отметил, что «уже проектируем второй этап дорожки - от Приморья до Балтийска, его собираемся построить до конца 2024 года».

В 2022 году Минприроды России построит велодорожку по всей протяженности Куршской косы.

Ранее сообщалось, что велодорожка «От косы до косы» пройдет по территории пяти приморских муниципалитетов Калининградской области и станет частью международного маршрута Euroroute (R1) протяженностью около 3 500 км от Франции (Bologne-sur-Mer) до Санкт-Петербурга.