Где в Калининграде в ближайшие дни можно привиться против коронавируса

До конца мая передвижные комплексы, в которых можно сделать прививку от коронавируса, будут работать в разных точках Калининграда. Фото: Правительство Калининградской области

В региональном минздраве рассказали о работе мобильных прививочных пунктов до конца мая.

Мобильный прививочный пункт в торговом центре «Балтия-молл» на Приморском кольце, 2 работает ежедневно с 10 до 20 часов, в том числе и в выходные дни.

Передвижной медицинский комплекс Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) будет работать по следующему графику:

- 11 и 12 мая – с 10 до 18 часов, площадка перед «Водоканалом» на Советском проспекте, 107.

- С 13 по 28 мая специалисты мобильного центра ЦГКБ будут вакцинировать граждан на территории торгового центра «Виктория» на улице Гайдара, 120. Так, 13, 14, 17-21, 24-28 мая – с 10 до 20 часов, а 15 и 22 мая – с 10 до 17 часов.

Будьте внимательны!