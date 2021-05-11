В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде во вторник, 11 мая, в течение дня не будет электричества в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Адмиральская 4, 8а, 7 (д/сад №7), 9-11, ул. Каштановая аллея 14а, 15-19а, ул. Кутузова 31-37, 41, 38-40; ул. Киевская 119б-123, 100, 108-118, ул. Садовая 1, 5, 7-13 (поликлиника № 4), 13а-45, 2, 4, 10-16, ул. Тихорецкая 69-73, пер. Портовиков 1-7, 13, 2-12, пер. 2-й Портовиков 1, 13;

С 10.00 до 15.00 без холодной воды останутся дома по ул. Аксакова 114 и ул. Ген. Буткова 10-14.